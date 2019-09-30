2019-09-30T07:39:57+03:00
Общество

Соблюдайте спокойствие: тюменцев предупредят о чрезвычайной ситуации

Местные жители услышат вой сирен
Вадим Бегун
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В Тюмени пройдет проверка системы оповещения населения. Спасатели просят местных жителей соблюдать спокойствие.

В Тюмени в четверг, 3 октября, с 15.00 до 15.20 будет осуществляться техническая проверка работоспособности системы центрального оповещения жителей Тюмени и Тюменской области, где будут задействованы теле и радиотрансляционные установки, электросирены.

- Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». По этому сигналу каждый гражданин может прослушать по каналам телевидения «Россия-1», «Россия-24» и по радио «Маяк», «Радио России», «Вести FM» нашу информацию. Дикторы радио и телевидения передадут информацию о чрезвычайной ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а так же информацию по силам гражданской обороны, – сообщается на сайте Главного управления МЧС по Тюменской области. В ведомстве попросили местных жителей соблюдать спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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