На улице Осипенко в Тюмени отключат светофоры

СЕГОДНЯ 05:40 2019-09-30T05:40:45+03:00

В Тюмени на улице Осипенко обесточат светофоры.

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 30 сентября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 9.00 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Орджоникидзе и Осипенко, также на пересечении улиц Свердлова и Осипенко.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU