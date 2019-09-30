2019-09-30T05:00:42+03:00
Общество

Погода на 30 сентября в Тюмени: курс на потепление

В городе целый день будет пасмурно
Вадим Бегун
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В Тюмени ожидается потепление.В Тюмени ожидается потепление.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 30 сентября, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.

Температура воздуха ночью составит +1, +2 градуса, днем потеплеет до 8 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +9. Вечером столбик термометра опустится до отметки +3 градусов. В этот день ожидается юго-западный, 2-4 метра в секунду.

30 сентября отмечается день памяти святых мучениц Веры, Надежды и Любови. Люди в этот день наблюдали за журавлями: если они полетят, то на Покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима будет позднее. С этого времени уже могут быть первые заморозки в воздухе ниже -2 градусов. В этот день может быть как дождливая и холодная погода, так и ясная, солнечная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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