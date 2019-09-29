2019-09-29T19:17:13+03:00
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В четырёх муниципальных районах Тюменской области дорожные работы завершены на 100%

Тем не менее, ремонт дорог в рамках нацпроекта продолжается
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В четырёх муниципальных районах Тюменской области дорожные работы завершены на 100%В четырёх муниципальных районах Тюменской области дорожные работы завершены на 100%Фото: Татьяна Коркина
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Дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тюменской области продолжается. Как сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области, уже полностью завершены дорожные работы в Заводоуковском городском округе, Исетском, Упоровском и Ялуторовском районах.

В сентябре 2019 продолжились работы в Аромашевском районе. Там отремонтированы тротуары у школы в селе Новопетрово и продолжались работы на участке с 25 по 27 км автодороги Кротово – Новопетрово (участок от села Новоберёзовка до деревни Балахлей). В Тобольском районе завершились работы на подъездах к деревням Будалино, Ломаево; на дороге Байкалово-Сорокино отремонтирована водопропускная труба.

На 100% в этом месяце завершён ремонт тротуаров в Вагайском районе. В частности, на ул. Первухина и ул. Октябрьской в селе Вагай и на ул. Моисеевой в селе Чёрное. Также здесь установлены ограждения.

Для безопасности пешеходов в Тюмени на отремонтированной в рамках нацпроекта автодороге «Тюмень-Аэропорт» установлена п-образная конструкция с мигающими светофорами и дублирующими знаками неподалёку от ГАУ Северного Зауралья. Работы были выполнены подрядчиком раньше установленных сроков.

В остальных районах Тюменской области работы продлятся до середины октября. Всего же в 2019 году запланированы работы на 407 объектах (на 34-х объектах региональных дорог в агломерации (63,2 км) и на 167 объектах региональных дорог протяженностью 314,1 км.

Напомним, как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», общая протяжённость ремонта дорог в этом году составит более 500 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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