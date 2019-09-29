2019-09-29T18:38:21+03:00
Экономика

В Тобольске реализуется инвестпроект по строительству завода полимерной плёнки

Площадку на этой неделе посетил губернатор Тюменской области Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тобольске реализуется инвестпроект по строительству завода полимерной плёнкиВ Тобольске реализуется инвестпроект по строительству завода полимерной плёнкиФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

В Тобольске реализуется инвестиционный проект по строительству завода полимерной плёнки. Строительную площадку на прошлой неделе посетил губернатор Тюменской области Александр Моор, который отметил, что это хороший пример синергетического использования огромного потенциала Тобольской промышленной площадки компании «СИБУР».

Строительство предприятия, которое реализуется Камских заводом полимерных материлов по договорённости с «СИБУРом», началось в 2018 году. По словам начальника производства Тимура Мазильникова, на сегодняшний день завершён монтаж технологического оборудования I этапа, запущены линии для нанесения цветной печати на производимую продукцию.

- Идет монтаж второй экструзионной линии, ожидается поставка третьей, - отметил он.

Для изготовления плёнки будут использовать продукцию «ЗапСибНефтехима», где сейчас идут пуско-наладочные работы. Однако и сам «ЗапСибНефтехим» будет потребителем упаковочной плёнки.

Завершить инвестиционный проект планируется в 2020 году. К этому времени производственная мощность завода составит 10 тысяч тонн продукции ежегодно. На первом этапе создано 40 рабочих мест, причём абсолютно все работники – местные жители. В рамках второго этапа количество рабочих мест увеличится до 55.

- «СИБУР» – крупнейший в регионе инвестор и наш надежный партнер. Отрадно, что она заинтересована не только в развитии собственных предприятий на Тобольской промышленной площадке, но и в создании смежных производств, нацеленных на переработку полимерного сырья и выпуск новых видов продукции, - отметил Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В четырёх муниципальных районах Тюменской области дорожные работы завершены на 100%
В Тобольске после реконструкции ввели в эксплуатацию Соколовский водозабор
Тюменских школьников учили выбирать бесопасные маршруты
На тротуары в Исетском потратят больше 12 миллионов бюджетных рублей
Тюмень оказалась в числе самых привлекательных городов страны
Тюменцам рассказали, почему с детей берут плату за мусор
Тюменская делегация отправится на национальный гастрономический фестиваль в Москву
В Вагае в 2020 году начнут расширять водоочистные сооружения
В Тюмени состоялись финальные в этом сезоне конные бега
В Тюменской области объявлен второй конкурс на получение грантов по программе «Агростартап»
Тюменец решил «оживить» шестидесятилетнюю «Победу»
В Тюменской области разрабатывают новые подходы в работе по профилактике правонарушений
Восемь жителей сельских районов Тюменской области получили гранты в рамках программы «Агростартап»
В Тюменскую область для расширения сотрудничества прибудет узбекская делегация
В Тюменской области реализуются меры для обеспечения дорожной безопасности
Тюменские школьники могут подать заявку на участие в математической программе
В Тюменской области подвели итоги XII слёта школьных лесничеств
Общественный транспорт набирает популярность среди тюменцев
Школьников региона приглашают на биологический бой
В Тюмени судят шутника, нападавшего с бензопилой на прохожих
В Тюмени пройдут соревнования на каяках
В селе Омутинское в 2020 году запустят сухой фонтан
Погода в Тюмени 29 сентября: +5 градусов при северо-западном ветре
Тюменские предприятия могут рассчитывать на грантовую поддержку