В Тобольске реализуется инвестпроект по строительству завода полимерной плёнки

СЕГОДНЯ 18:38 2019-09-29T18:38:21+03:00

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В Тобольске реализуется инвестиционный проект по строительству завода полимерной плёнки. Строительную площадку на прошлой неделе посетил губернатор Тюменской области Александр Моор, который отметил, что это хороший пример синергетического использования огромного потенциала Тобольской промышленной площадки компании «СИБУР».

Строительство предприятия, которое реализуется Камских заводом полимерных материлов по договорённости с «СИБУРом», началось в 2018 году. По словам начальника производства Тимура Мазильникова, на сегодняшний день завершён монтаж технологического оборудования I этапа, запущены линии для нанесения цветной печати на производимую продукцию.

- Идет монтаж второй экструзионной линии, ожидается поставка третьей, - отметил он.

Для изготовления плёнки будут использовать продукцию «ЗапСибНефтехима», где сейчас идут пуско-наладочные работы. Однако и сам «ЗапСибНефтехим» будет потребителем упаковочной плёнки.

Завершить инвестиционный проект планируется в 2020 году. К этому времени производственная мощность завода составит 10 тысяч тонн продукции ежегодно. На первом этапе создано 40 рабочих мест, причём абсолютно все работники – местные жители. В рамках второго этапа количество рабочих мест увеличится до 55.

- «СИБУР» – крупнейший в регионе инвестор и наш надежный партнер. Отрадно, что она заинтересована не только в развитии собственных предприятий на Тобольской промышленной площадке, но и в создании смежных производств, нацеленных на переработку полимерного сырья и выпуск новых видов продукции, - отметил Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU