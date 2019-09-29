2019-09-29T18:02:54+03:00
Общество

В Тобольске после реконструкции ввели в эксплуатацию Соколовский водозабор

В торжественном мероприятии принял участие губернатор Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольске после реконструкции ввели в эксплуатацию Соколовский водозаборВ Тобольске после реконструкции ввели в эксплуатацию Соколовский водозаборФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тобольска Максим Афанасьев и представитель инвестора, акционер группы компаний «Корпорация СТС» Алексей Бобров в минувшую пятницу торжественно ввели в эксплуатацию реконструированный Соколовский водозабор и водоочистные сооружения. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, их производительность составляет 25 тысяч кубометров в сутки.

По словам главы региона, региональное правительство активно работает над реализацией федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология».

- Использование механизма частно-государственное партнерства позволило успешно завершить реконструкцию крупного водозабора. Это важное событие для жителей Тобольска и Тобольского района, - отметил Александр Моор.

На модернизированном заводе используются самые современные технологии. Тем самым решается важная задача по обеспечению тоболяков качественной питьевой водой и надёжным водоснабжениям. Глава региона выразил уверенность, что в ближайшее время тоболяки почувствуют это на себе.

- Реализация столь сложного проекта подтверждает правильность наших решений о привлечении в сферу ЖКХ частных инвесторов, у которых есть необходимые ресурсы и компетенции, - подчеркнул губернатор.

На Соколовском водозаборе пробурены новые артезианские скважины, над ними построены насосные станции, также реконструированы сооружения очистки и обеззараживания воды. Это стало возможным в ходе заключённого в 2016 году концессионного соглашения – между администрацией Тобольска, компанией СУЭНКО при финансовом участии госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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