Тюменских школьников учили выбирать бесопасные маршруты

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-29T17:06:37+03:00

Для учеников провели более 500 уроков по ПДД

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В сентябре в Тюменской области удалось добиться снижения детской аварийности на дорогах. Как отмечает Госавтоинспекция Тюменской области, способствовала этому неделя детской дорожной безопасности. Итоги подвели 27 сентября.

Во время акции сотрудники ГИБДД вручали учащимся начальной школы буклеты «Мой безопасный путь», проводили тренинги на дороге – все для того, чтобы помочь выбрать безопасный маршрут «дом-школа-дом».

В акциях дорожной безопасности у школ приняли участие волонтеры, юные инспекторы движения, депутаты и общественные деятели.

Ежедневно у школ и учреждений дополнительного образования активные участники «Родительских патрулей» помогали школьникам правильно переходить дорогу. Вместе с нарядами ДПС контролировали правила перевозки детей в автомобилях.

В школах за это время провели более 500 уроков дорожной безопасности, «минутки» по ПДД перед окончанием занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU