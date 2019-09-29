2019-09-29T17:06:37+03:00
Общество

Тюменских школьников учили выбирать бесопасные маршруты

Для учеников провели более 500 уроков по ПДД
Анна Полякова
Поделиться:
Тюменских школьников учили выбирать бесопасные маршрутыТюменских школьников учили выбирать бесопасные маршрутыФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В сентябре в Тюменской области удалось добиться снижения детской аварийности на дорогах. Как отмечает Госавтоинспекция Тюменской области, способствовала этому неделя детской дорожной безопасности. Итоги подвели 27 сентября.

Во время акции сотрудники ГИБДД вручали учащимся начальной школы буклеты «Мой безопасный путь», проводили тренинги на дороге – все для того, чтобы помочь выбрать безопасный маршрут «дом-школа-дом».

В акциях дорожной безопасности у школ приняли участие волонтеры, юные инспекторы движения, депутаты и общественные деятели.

Ежедневно у школ и учреждений дополнительного образования активные участники «Родительских патрулей» помогали школьникам правильно переходить дорогу. Вместе с нарядами ДПС контролировали правила перевозки детей в автомобилях.

В школах за это время провели более 500 уроков дорожной безопасности, «минутки» по ПДД перед окончанием занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тобольске после реконструкции ввели в эксплуатацию Соколовский водозабор
На тротуары в Исетском потратят больше 12 миллионов бюджетных рублей
Тюмень оказалась в числе самых привлекательных городов страны
Тюменцам рассказали, почему с детей берут плату за мусор
Тюменская делегация отправится на национальный гастрономический фестиваль в Москву
В Вагае в 2020 году начнут расширять водоочистные сооружения
В Тюмени состоялись финальные в этом сезоне конные бега
В Тюменской области объявлен второй конкурс на получение грантов по программе «Агростартап»
Тюменец решил «оживить» шестидесятилетнюю «Победу»
В Тюменской области разрабатывают новые подходы в работе по профилактике правонарушений
Восемь жителей сельских районов Тюменской области получили гранты в рамках программы «Агростартап»
В Тюменскую область для расширения сотрудничества прибудет узбекская делегация
В Тюменской области реализуются меры для обеспечения дорожной безопасности
Тюменские школьники могут подать заявку на участие в математической программе
В Тюменской области подвели итоги XII слёта школьных лесничеств
Общественный транспорт набирает популярность среди тюменцев
Школьников региона приглашают на биологический бой
В Тюмени судят шутника, нападавшего с бензопилой на прохожих
В Тюмени пройдут соревнования на каяках
В селе Омутинское в 2020 году запустят сухой фонтан
Погода в Тюмени 29 сентября: +5 градусов при северо-западном ветре
Тюменские предприятия могут рассчитывать на грантовую поддержку