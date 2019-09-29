2019-09-29T16:22:05+03:00
Общество

На тротуары в Исетском потратят больше 12 миллионов бюджетных рублей

Погода сдерживает скорость выполнения работ
Анна Полякова
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На тротуары в Исетском потратят больше 12 миллионов бюджетных рублей Фото: pixabay.comНа тротуары в Исетском потратят больше 12 миллионов бюджетных рублей Фото: pixabay.com
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Из бюджета Тюменской области на строительство тротуаров в Исетске направлено 12 млн 408 тыс. рублей. В планах заасфальтировать четыре улицы, на которых тротуаров не было никогда. Общая протяженность 2,2 километров.

По программе «Развитие села» на 2019 год запланировано строительство тротуаров по улицам: 40 лет Победы, Шадринская, Мичурина, переулок Школьный и Первомайская. За две недели успели провести земляные работы, выставили оградительные столбики.

- Погода сдерживает скорость выполнения работ. Но предварительная работа уже проведена, в частности, по улице 40 лет Победы выставлены столбики, - сообщил заместитель главы Исетского района по строительству и ЖКХ Кирилл Осокин.

По его словам, осталось уложить асфальт. Есть надежда, что до конца года весь объем работ будет выполнен, передает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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