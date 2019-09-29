На тротуары в Исетском потратят больше 12 миллионов бюджетных рублей
Из бюджета Тюменской области на строительство тротуаров в Исетске направлено 12 млн 408 тыс. рублей. В планах заасфальтировать четыре улицы, на которых тротуаров не было никогда. Общая протяженность 2,2 километров.
По программе «Развитие села» на 2019 год запланировано строительство тротуаров по улицам: 40 лет Победы, Шадринская, Мичурина, переулок Школьный и Первомайская. За две недели успели провести земляные работы, выставили оградительные столбики.
- Погода сдерживает скорость выполнения работ. Но предварительная работа уже проведена, в частности, по улице 40 лет Победы выставлены столбики, - сообщил заместитель главы Исетского района по строительству и ЖКХ Кирилл Осокин.
По его словам, осталось уложить асфальт. Есть надежда, что до конца года весь объем работ будет выполнен, передает «Тюменская линия».
ИСТОЧНИК KP.RU