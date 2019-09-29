Тюмень оказалась в числе самых привлекательных городов страны

СЕГОДНЯ 15:14 2019-09-29T15:15:55+03:00

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Тюмень по числу довольных жителей стала четвертым городом в России. Отношение россиян к оценке их доходов и стоимости жизни выяснили аналитики портала «Домофонд.ру». Рейтинг 200 городов России был составлен на основе опроса 90 тысяч человек.

Выяснилось, что областной центр отстал от лидеров всего на 0,6 балла. Первые две позиции в списке оказались у городов Ленинградской области Кудрово и Мурино.

Модератор одного из тюменских городских сообществ в соцсетях Мария Мотылева считает, что наш город попал на верхние строчки рейтинга неслучайно. Причиной тому высокое качество дорог и их обслуживание, дорожная инфраструктура. Речь идет о построенной объездной, кроме того, появляются новые развязки.

Также к определяющим фактором специалисты отнесли медицинское обслуживание и его доступность на порядок выше, чем в других городах. Развита городская среда. Тюменцы любят местные парки, скверы и набережную. Кроме того, можно отметить и систему как дошкольного, так и школьного образования, а также много вузов, где каждый может выбрать профессию по душе.

Столица региона растет, здесь реализуются различные социальные и культурные проекты, строится инфраструктура, открываются новые предприятия. Тюмень не оставляет равнодушным никого, кто здесь побывал.

Лучшие результаты в Уральском федеральном округе, кроме Тюмени, демонстрируют Сургут (25 место), Екатеринбург (26 место), Нижневартовск (31 место), Новый Уренгой (41 место), Нефтеюганск (46 место), передает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU