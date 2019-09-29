2019-09-29T14:38:41+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, почему с детей берут плату за мусор

Малыши выполняют "норму" быстрее взрослых
Анна Полякова
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Тюменцам рассказали, почему с детей берут плату за мусор Фото: pixabay.comТюменцам рассказали, почему с детей берут плату за мусор Фото: pixabay.com
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Тюменцем объяснили, за что с маленьких детей берется полный тариф за мусор. Обосновано ли решение такое решение выясняло «Тюменское экологическое объединение».

Выяснилось, что в семьях с малышами одной из основных статей расходов становятся одноразовые подгузники. Между тем, это 6% от всех отходов, которые поступают на тюменский мусоросортировочный завод, отметили в пресс-службе ОО «ТЭО».

При этом вес «заполненного» памперса варьируется от 100 до 200 грамм. Если отталкиваться от того, что в среднем один человек производит 600 грамм отходов в день, то только выбрасывая ежедневно 4-6 памперсов можно уже «выполнить» норму.

Если к этому добавить одноразовые пеленки, влажные салфетки и игрушки, которые ломаются, баночки из-под детского питания, алюминиевые упаковки из-под смеси, пластиковые бутылки из-под детской водички – от ответ становится очевидным.

Также в мусор уходят поломки: горшки, ванночки, горки для купания, соски, стерилизаторы, весы для новорожденных, радионяни.

В результате получается, что чем младше ребенок, тем больше в доме вещей, которым потом, когда малыш вырастает, сложно найти хоть какое-то применение. Вот и идет все это богатство в мусор, которое, ко всему прочему, мало где в мире перерабатывается, передает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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