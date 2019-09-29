Тюменская делегация отправится на национальный гастрономический фестиваль в Москву

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-29T13:39:48+03:00

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Делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора, директором департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимиром Чейметовым примет участие в национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень». Мероприятие впервые состоится в Москве на Красной площади с 4 по 13 октября 2019.

Фестиваль состоится в рамках масштабной Недели агропромышленного комплекса, которая включает серию деловых, профессиональных и культурно-массовых событий, организованных Минсельхозом России. В планах у тюменской делегации – принять участие сразу в нескольких деловых мероприятиях.

По информации пресс-службы Минсельхоза РФ, фестиваль «Золотая осень» - одно из центральных мероприятий Недели агропромышленного комплекса. На Красной площади появятся плодовые сады, пастбища со скульптурами животных, русское поле и другие арт-объекты, которые формируют экспозицию сельского хозяйства России в миниатюре.

Гости фестиваля смогут посетить музей сельскохозяйственной техники и оценить её эволюцию – от первых машин до современных комбайнов, которые появятся в зоне агроинноваций. Также гости «Золотой осени» узнают о технологиях точного сельского хозяйства и о современном облике агропромышленного комплекса.

Что касается ярмарки, на которой региональные продовольственные бренды представят свою продукцию, то здесь можно будет увидеть молочную, мясную, рыбную продукцию, а также овощи, фрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU