Тюменская делегация отправится на национальный гастрономический фестиваль в Москву
Делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора, директором департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимиром Чейметовым примет участие в национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень». Мероприятие впервые состоится в Москве на Красной площади с 4 по 13 октября 2019.
Фестиваль состоится в рамках масштабной Недели агропромышленного комплекса, которая включает серию деловых, профессиональных и культурно-массовых событий, организованных Минсельхозом России. В планах у тюменской делегации – принять участие сразу в нескольких деловых мероприятиях.
По информации пресс-службы Минсельхоза РФ, фестиваль «Золотая осень» - одно из центральных мероприятий Недели агропромышленного комплекса. На Красной площади появятся плодовые сады, пастбища со скульптурами животных, русское поле и другие арт-объекты, которые формируют экспозицию сельского хозяйства России в миниатюре.
Гости фестиваля смогут посетить музей сельскохозяйственной техники и оценить её эволюцию – от первых машин до современных комбайнов, которые появятся в зоне агроинноваций. Также гости «Золотой осени» узнают о технологиях точного сельского хозяйства и о современном облике агропромышленного комплекса.
Что касается ярмарки, на которой региональные продовольственные бренды представят свою продукцию, то здесь можно будет увидеть молочную, мясную, рыбную продукцию, а также овощи, фрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия.
ИСТОЧНИК KP.RU