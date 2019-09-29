2019-09-29T13:19:03+03:00
Экономика

В Вагае в 2020 году начнут расширять водоочистные сооружения

Александр Моор заявил, что средства на это будут выделены
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Вагае в 2020 году начнут расширять водоочистные сооруженияВ Вагае в 2020 году начнут расширять водоочистные сооруженияФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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В 2020 году на расширение водоочистных сооружений в селе Вагае будут выделены средства. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время посещения важного коммунального объекта в Вагайском районе. Как отметил глава региона, обеспечение людей чистой водой – один из важнейших вопросов для муниципального района. Также предусмотрено проектирование и строительство канализационно-очистных сооружений.

Производительность водоочистных сооружений, которые ввели в эксплуатацию в 2005 году, составляет 750 кубометров в сутки. Из подземного источника они обеспечивают водой около 6 тысяч жителей райцентра и деревни Ульяновка. По словам директорв МУП ЖКХ «Вагай» Владимира Шаргина, Вагай растет и развивается, вводятся в строй новые социальные объекты, активно строится индивидуальное жилье.

- За последние годы потребность в чистой воде увеличилась до 1 тысячи 500 кубометров в сутки. Она будет расти и в дальнейшем, - отметил Владимир Шаргин.

Проект расширения водозабора и очистных сооружений в Вагае с увеличением производительности до 1,8 тыс. кубометров в сутки уже разработан. Его планируется воплотить в жизнь с 2020 по 2024 годы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, реализация федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в Тюменской области активно продолжается. Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», более 29 млн рублей направят в бюджет Ялуторовского муниципального района, в рамках исполнения поручения губернатора Тюменской области Александра Моора. Выделенные средства пойдут на установку водоочистных сооружений в сёлах Хохлово, Петелино и Новоатьялово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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