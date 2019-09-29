2019-09-29T12:46:00+03:00
Экономика

В Тюменской области объявлен второй конкурс на получение грантов по программе «Агростартап»

Те, кто не получил грант в первом отборе, планируют участвовать во втором
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области объявлен второй конкурс на получение грантов по программе «Агростартап»В Тюменской области объявлен второй конкурс на получение грантов по программе «Агростартап»Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Участие в программе «Агростартап» для инициативного сельского труженика – хорошая возможность реализовать планы по созданию и развитию своего хозяйства. Такое мнение выразил глава Вагайского района Райам Сунгатулин во время рабочей встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором. По словам Сунгатулина, одним из получателей гранта стал фермер Спиридонов из села Шишкино Вагайского района, который собирается заняться мясным животноводством.

По мнению главы региона, программа «Агростартап» - эффективный инструмент развития малого бизнеса в агропромышленном комплексе. Поэтому реализация программы будет продолжена: уже объявлен второй конкурс на получение грантов.

- В рамках программы в регионе до конца 2019 года планируется создать не менее 13 новых крестьянско-фермерских хозяйств. Я уверен, что эта задача будет успешно решена, - отметил Александр Моор.

Практически все участники первого конкурса, которые не получили грант, планируют принять участие во втором отборе. Пятеро из них уже зарегистрировали крестьянско-фермерские хозяйства.

Напомним, как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», Гранты на развитие крестьянско-фермерских хозяйств в рамках программы «Агростартап» получили 8 жителей сельских районов Тюменской области. Программа реализуется в регионе в рамках национального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Первый этап конкурсного отбора заявок на получение грантов прошёл в Тюменской области в августе 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюмень оказалась в числе самых привлекательных городов страны
Тюменцам рассказали, почему с детей берут плату за мусор
Тюменская делегация отправится на национальный гастрономический фестиваль в Москву
В Вагае в 2020 году начнут расширять водоочистные сооружения
В Тюмени состоялись финальные в этом сезоне конные бега
Тюменец решил «оживить» шестидесятилетнюю «Победу»
В Тюменской области разрабатывают новые подходы в работе по профилактике правонарушений
Восемь жителей сельских районов Тюменской области получили гранты в рамках программы «Агростартап»
В Тюменскую область для расширения сотрудничества прибудет узбекская делегация
В Тюменской области реализуются меры для обеспечения дорожной безопасности
Тюменские школьники могут подать заявку на участие в математической программе
В Тюменской области подвели итоги XII слёта школьных лесничеств
Общественный транспорт набирает популярность среди тюменцев
Школьников региона приглашают на биологический бой
В Тюмени судят шутника, нападавшего с бензопилой на прохожих
В Тюмени пройду соревнования на каяках
В селе Омутинское в 2020 году запустят сухой фонтан
Погода в Тюмени 29 сентября: +5 градусов при северо-западном ветре
Тюменские предприятия могут рассчитывать на грантовую поддержку