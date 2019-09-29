СЕГОДНЯ 12:46 2019-09-29T12:46:00+03:00

В Тюменской области объявлен второй конкурс на получение грантов по программе «Агростартап» Фото: pixabay.com

Те, кто не получил грант в первом отборе, планируют участвовать во втором

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Участие в программе «Агростартап» для инициативного сельского труженика – хорошая возможность реализовать планы по созданию и развитию своего хозяйства. Такое мнение выразил глава Вагайского района Райам Сунгатулин во время рабочей встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором. По словам Сунгатулина, одним из получателей гранта стал фермер Спиридонов из села Шишкино Вагайского района, который собирается заняться мясным животноводством.

По мнению главы региона, программа «Агростартап» - эффективный инструмент развития малого бизнеса в агропромышленном комплексе. Поэтому реализация программы будет продолжена: уже объявлен второй конкурс на получение грантов.

- В рамках программы в регионе до конца 2019 года планируется создать не менее 13 новых крестьянско-фермерских хозяйств. Я уверен, что эта задача будет успешно решена, - отметил Александр Моор.

Практически все участники первого конкурса, которые не получили грант, планируют принять участие во втором отборе. Пятеро из них уже зарегистрировали крестьянско-фермерские хозяйства.

Напомним, как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», Гранты на развитие крестьянско-фермерских хозяйств в рамках программы «Агростартап» получили 8 жителей сельских районов Тюменской области. Программа реализуется в регионе в рамках национального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Первый этап конкурсного отбора заявок на получение грантов прошёл в Тюменской области в августе 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU