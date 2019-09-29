В Тюмени состоялись финальные в этом сезоне конные бега

СЕГОДНЯ 13:09 2019-09-29T13:09:43+03:00

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На Тюменском ипподроме сегодня, 29 сентября, состоялись последние в этом сезоне лошадиные бега. Здесь прошли соревнования лошадей рысистых пород на призы имени Локотского конного завода, имени Московского конного завода, Мемориал графа А. Г. Орлова, а также дистанционный приз города Тюмени.

Подобные соревнования постоянно проходят на Тюменском ипподроме, который основан в 1871 году и является старейшим как в Сибири, так и на Урале и в Поволжье. Современный беговой круг расположен на историческом месте. Он сохраняет первоначальную длину – около одной версты.

Как и в годы зарождения бегового спорта в Тюмени, особую любовь жители региона испытывают к отечественной породе лошадей – орловскому рысаку. Подавляющая часть содержащихся здесь лошадей принадлежит частным владельцам.

Напомним, 26 мая 2019 года на Тюменском ипподроме торжественно открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза, почетного гражданина Тюмени Якова Неумоева. Он работал директором Тюменской государственной заводской конюшни с ипподромом с 1947 по 1955 год и с 1962 по 1983 год.

Конный сезон 2019 года завершится 13 октября, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU