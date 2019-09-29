2019-09-29T12:33:51+03:00
Общество

В Тюменской области разрабатывают новые подходы в работе по профилактике правонарушений

Вопросы рассмотрели на заседании под председательством вице-губернатора Сергея Сарычева
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области разрабатывают новые подходы в работе по профилактике правонарушенийВ Тюменской области разрабатывают новые подходы в работе по профилактике правонарушенийФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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В Тюменской области разрабатывают новые подходы в работе по профилактике правонарушений. Меры, которые нужно внедрить, рассмотрены на заседании антинаркотической комиссии и координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в регионе под председательством вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева.

К примеру, планируется усилить меры профилактики по недопущению употребления наркотиков и психотропных веществ. По традиции регион лидирует по числу антинаркотических мероприятий: в Тюменской области постоянно проводятся тестирования школьников и студентов, ведётся работа с молодежью, разработана и реализуется региональная антинаркотическая программа. Большое внимание уделяется социальной реабилитации бывших «потребителей» наркотических средств.

По мнению главного внештатного нарколога департамента здравоохранения Тюменской области, главного врача областного наркологического диспансера Иван Казанцев в регионе постоянно ищут подходы, разрабатывают индивидуальные программы, но нужно что-то принципиально новое.

- Появились такие наркотики, после однократного применения которых наступает смерть. Мы боремся за каждую жизнь, рассказываем пациентам об угрозах, но употреблять меньше не стали. Тенденция общероссийская, нужно сокращать доступность наркотических средств, - отметил Иван Казанцев.

Сергей Сарычев предложил создать проектный офис в рамках «Антинаркотической программы», который займётся разработкой креативных решений по профилактике употребления запрещенных веществ для людей разных возрастов и социальных групп.

- Работа в сфере профилактики употребления наркотиков, профилактики правонарушений будет проводится всегда, тема касается каждого, - подчеркнул вице-губернатор.

Также на совещании рассмотрели другие вопросы: деятельность подразделений по делам несовершеннолетних, службы инспекторов по охране детства, вопросы взаимодействия между наркологическими учреждениями, ОВД и уголовно-исполнительных инспекций при организации лечения и медицинской реабилитации осужденных, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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