2019-09-29T12:39:47+03:00
Общество

Тюменец решил «оживить» шестидесятилетнюю «Победу»

Прежним атолюбителям не удавалось починить ретро-автомобиль
Анна Полякова
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Тюменец решил «оживить» шестидесятилетнюю «Победу» Фото: pixabay.comТюменец решил «оживить» шестидесятилетнюю «Победу» Фото: pixabay.com
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Тюменец Михаил Сальников взялся за восстановление ретро-автомобиля, восстановить который не удавалось прежним автолюбителям. «Победу» ГАЗ М-20 1955 года выпуска он приобрел в областной столице.

- Когда я добрался до нее, она уже второй год стояла на постаменте у музея «Ретро-техники имени Михайлова, - рассказал участник автоклуба «OldMotors — Тюмень» Михаил Сальников.

Кузов выглядел довольно удручающе. В ней был еле живой мотор от «Волги», система охлаждения отсутствовала, тормоза заклинили.

Потыкав ее отверткой он понял, что корпус еще жив и силовые элементы есть, а сложные задачи, требующие нестандартного подхода всегда привлекали Сальникова. Эта машина прямо манила его разобраться.

По его словам, на данный момент в машине установлены двигатель из «Волги», новая система охлаждения, проводка, перебраны тормоза и ходовая часть. Позади уже ралли классических и ретроавтомобилей «Союз». Дальше «Победу» ждут преобразования кузова и салона.

Там, где это возможно, владелец планирует заварить дыры в панелях. Салон придется перешить целиком, стараясь максимально повторить заводской стиль. Что-то придется брать с «машин-доноров», либо заказывать в специализированных компаниях по производству и продаже запчастей к ретротехнике.

- Мой путь ретровода начался четыре года назад, когда я купил свою первую белую «Волгу» ГАЗ-24-10, прозванную в народе «чудовище», — заключил Михаил Сальников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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