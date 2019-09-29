В Тюменскую область для расширения сотрудничества прибудет узбекская делегация

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-29T12:07:45+03:00

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Сотрудничество Тюменской области с Республикой Узбекистан в последние годы активно развивается. Этому будет посвящен ответный визит в регион узбекской делегации, которую возглавит заместитель хокима Джамшидом Абдусаламовым.

17 человек, включая представителей органов власти и бизнеса Ташкентской области сельскохозяйственной, строительной отраслей, легкой промышленности прибудут в Тюмень 2 октября.

В программе посещение предприятий и учреждений, встречи в правительстве региона и с руководителями органов государственной власти Тюменской области, на которых будут обсуждаться возможности расширения сотрудничества.

По данным таможенной статистики, за 2017-2018 годы внешнеторговый оборот Тюменской области с Узбекистаном оставался примерно на одном уровне - порядка семнадцати миллионов долл. США, и в основном это экспорт полимерных материалов, фанеры, изделий из стекла и, в небольших количествах, сельскохозяйственной продукции. Импорт из Узбекистана пока незначителен - 118 тыс. долл. США.

Напомним, в октябре прошлого года большая делегация Тюменской области участвовали в Первом Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, прошедшем под эгидой глав государств. На полях форума тюменский губернатор Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах с хокимиятом Ташкентской области (Республика Узбекистан), сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU