В Тюменской области реализуются меры для обеспечения дорожной безопасности

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-29T11:31:09+03:00

По мнению вице-губернатора Сергея Сарычева, эта тема всегда будет в приоритете

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В Тюменской области реализуется комплекс мер, связанный с предотвращением дорожно-транспортных происшествий. Об этом заявил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев во время заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 25 сентября. По его словам, сегодня в регионе улучшается дорожная и транспортная инфраструктура: обновляется парк пассажирской и специализированной техники. Работают сотрудники Госавтоинспекции, общественники.

- Водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения, по сравнению с прошлым годом стало меньше, но есть и негативные тенденции. Меры, которые мы принимаем, объективные, реальные, но не исчерпывающие. Необходимо усилить работу по обеспечению безопасности на федеральных трассах, - отметил Сергей Сарычев.

Те меры, которые сегодня реализуются в регионе для обеспечения дорожной безопасности, позволили добиться уменьшения числа нарушений ПДД на 25% и сократить число ДТП со смертельным исходом на 21%.

Как рассказал начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Александр Селюнин, выезд на встречку и несоблюдение скоростного режима – основные нарушения, которые приводят к тяжёлым последствиям на федеральных трассах.

- Благодаря совместной работе с департаментом дорожной инфраструктуры мы добились хороших результатов по снижению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в городе. Устанавливаем макеты, дорожные знаки. В большинстве аварий с пострадавшими фигурирует транзитный транспорт, - приводит его слова пресс-служба региона.

В заключении Сергей Сарычев подчеркнул, что тема обеспечения безопасности на дорогах всегда будет в приоритете.

ИСТОЧНИК KP.RU