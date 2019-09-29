Тюменские школьники могут подать заявку на участие в математической программе

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-29T11:18:45+03:00

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До 1 октября ученики с восьмого по одиннадцатый классы могут подать заявку для участия в математической программе «Квадрат Декарта-2020». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, во время обучения ребят научат решать математические задачи, а впоследствии могут пригласить на профильные события в Тюменской области и в России. Большим плюсом будут дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в Тюм ГУ.

В общей сложности запланировано три курса. Дистанционный пройдёт на платформе заочной Учебно-научной школы сентября по декабрь 2019 года. Очная математическая программа «Квадрат Декарта - 2020» стартует в январе 2020 года. Затем, с января по май 2020 года, запланирован дистанционный курс последующего сопровождения участников.

Заявки принимаются в свободной форме по адресу электронной почты: kd@utmn.ru в свободной форме. Нужно указать ФИО, класс, полное наименование общеобразовательного учреждения, населенный пункт. Обучение проводится бесплатно, дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8 (995) 092-66-59 - Ольга Дежурко. 8 (922) 475-73-22, kd@utmn.ru - Егор Горечин.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что учащиеся тюменских школ показывают высокие результаты в высокоинтеллектуальных состязаниях. Самыми значимыми и перспективными для большинства ребят являются Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам, Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы», робототехническая олимпиада.

ИСТОЧНИК KP.RU