В Тюменской области подвели итоги XII слёта школьных лесничеств

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-29T11:03:04+03:00

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Более 150 детей из разных муниципальных районов Тюменской области приняли участие в XII слёте школьных лесничеств региона, который проходил с 24 по 26 сентября в «Витязе». Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, в течение трёх дней ребята соревновались в знаниях лесных наук.

Первый день ребятам принёс специализированные конкурсы по лесоведению, таксации, ботанике, дендрологии, зоологии, энтомологии и экологии. Также они оформляли выставку-конкурс «Проект обустройства места отдыха в лесу» и выступили в конкурсе агитбригад «Сохраним леса Сибири!».

На второй день участники учились ориентироваться на местности, основам спортивного туризма, оказанию первой медицинской помощи и многим другим направлениям. Теоретическую и практическую подкованность участников движения проверяли преподаватели Тюменского лесотехнического техникума, Института биологии ТюмГУ, представитель департамента недропользования и экологии Тюменской области Дарья Тремзина, руководитель «Федерации спортивного ориентирования Тюменской области» Леонид Кобелев и натуралист Павел Ситников.

Завершился слёт школьных лесничеств региона праздничным концертом и вручением наград победителям. Первое место по общекомандным итогам заняли участники школьного лесничества «Сладковские лесовички» из Сладковского района. В командном конкурсе агитбригад первое место заняла команда «Муравей» из Абатского района, в командном конкурсе «Лесное многоборье» - «Сладковские лесовички».

ИСТОЧНИК KP.RU