Общественный транспорт набирает популярность среди тюменцев

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-29T10:10:11+03:00

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Тюменцы стали чаще пользоваться услугами городских автобусов. Главная причина такого выбора— до места назначения можно доехать быстрее, чем на личном автомобиле. Введение выделенных полос позволило повысить скорость общественного транспорта на 15-20 процентов. Часть жителей микрорайонов и вовсе пересели на общественный транспорт.

- В 2018 году городской транспорт перевез почти 150 млн пассажиров, что на 6,5 млн больше, чем годом ранее. Средний возраст автобусов составляет 4,5 года. При этом автопарк постоянно обновляется. Большая часть транспорта (а это более 650 единиц) - большого и среднего класса, - рассказал депутатам городской думы директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.

В 2020 году в едином зеленом цвете будет не меньше 50% техники. Большое внимание уделяется комфорту пассажиров. Приобретаемые ЛиАЗы оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных телефонов, встроенными терминалами безналичной оплаты проезда.

Во всех городских транспортных средствах объявляются остановки, есть терминалы оплаты по банковским картам.

Разработан специальный проект «Тюменский транспорт», задача которого - «пересадить» граждан в автобусы. Речь в первую очередь о тех, кто обычно совершает разовые поездки: из дома до работы и обратно, передает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU