Школьников региона приглашают на биологический бой

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-29T10:07:13+03:00

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Тюменский Турнир юных биологов (ТЮБ), в котором могут принимать участие команды школ Тюменской области, состоится 9 и 10 ноября в областной физико-математической школе (г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 102, ФМШ).

Участникам предстоит решить сложные биологические задачи и защитить их решения в биологическом бое. Чтобы принять участие, необходимо: подать заявку до 25 октября через сайт https://reg.bioturnir.ru и подтвердить ее, предоставив в оргкомитет письменное решение одной из предложенных задач.

На основании рейтинга присланных решений жюри отберут 9 команд, которые и будут допущены к очному участию в турнире. Турнир проводится по заранее известным заданиям, которые уже опубликованы на сайте https://bioturnir.ru/tub/tasks.

Подготовка решений требует длительной работы с использованием различных информационных источников, поэтому ее необходимо начинать как можно раньше. Турнир отличается по своей направленности и специфике от обычных олимпиад школьников. С правилами биологических боев и критериями оценки работы участников можно ознакомиться на сайте https://bioturnir.ru/tub/rules.

Турнир – это не только соревнование, но и уникальный образовательный процесс, в котором школьники учатся активно применять свои знания, анализировать информацию, вести научные дискуссии и работать в команде. Полную информацию о Тюменском турнире юных биологов можно найти на официальном сайте мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU