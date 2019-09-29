В Тюмени судят шутника, нападавшего с бензопилой на прохожих

СЕГОДНЯ 08:48 2019-09-29T09:02:44+03:00

В Тюмени судят шутника, нападавшего на прохожих с бензопилой Фото: pixabay.com

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Жуткий розыгрыш тюменских пранкеров обернулся для них судебным разбирательством. Молодой человек в маске маньяка с бензопилой в руках в шутку атаковал прохожих на Текутьевском бульваре возле кладбища. С криками он нападал на людей. Все происходящее снимала его «группа поддержки». Видео распространилось в социальной сети.

На кадрах видно, что большинство «жертв» спасались бегством, некоторые пытались дать отпор озверевшему «маньяку», а один молодой человек, который сопровождал девушку, выхватил с кармана перцовый баллончик и распылил в лицо наглецу.

За сутки видео набрало 44 тысячи просмотров и больше 200 комментариев. Горожане осудили выходку пранкеров, отметив, что район кладбища совсем не место для шуток, даже если бы они были не таким жестокими.

- Ради лайков и не такую дичь устроят, это только начало… И других хотят заиками сделать. И вообще у кладбища не шумят, - пишут горожане.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Тюменской области «Комсомольской правде – Тюмень» сообщили, что «шутник» ждет суда.

- Гражданин в общественном месте, в районе Текутьевского кладбища вел себя неадекватно, размахивал бензопилой, оскорбительно пристава к гражданам, чем выразил явное неуважение к обществу и нарушал общественный порядок, - пояснили в ведомстве.

26-летнего тюменца привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Его судьбу решит суд, который состоится в понедельник, 30 сентября.

В Тюмени шутник нападал с бензопилой на прохожих .

ИСТОЧНИК KP.RU