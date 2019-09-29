Тюменские семьи примут участие в «Капитанской гонке» на озере

СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-29T07:54:31+03:00

Возглавлять команды в лодках будут отцы, братья или дедушки

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На озере Алебашевское в Тюмени 5 октября состоятся семейные соревнования на надувных двухместных лодках. Команды будут состоять из ребенка в возрасте 10-14 лет и одного взрослого представителя семьи. За звание лучшего капитана будут бороться папы, сыновья, дедушки или же дяди.

«Капитанская гонка» будет проходить в формате эстафеты. Участники должны будут пройти на лодках дистанцию, выполняя комплекс заданий с препятствиями.

Как отмечает автор проекта «Капитанская гонка» Диана Лемешко, существует множество событий, где задействована мама с ребёнком, даже семейные мероприятия в основном посещают мамы с детьми. В этот раз решили акцентировать образ папы — защитника, настоящего героя семьи для своего юного помощника. Кроме того, это ещё один повод для драгоценного совместного времяпрепровождения.

Напомним, в 2019 году организаторы соревнований выиграли в конкурсе проектов «Моя идея» и получили 98988 рублей на реализацию. На эти средства арендовали оборудование для проведения регаты, приобрели наградную продукцию для участников соревнований, создали ролик о правилах безопасного поведения на воде.

Конкурс проектов «Моя идея» уже восемь лет помогает активным жителям юга Тюменской области реализовывать свои инициативы.

В 2019 году 38 проектов получили поддержку на 3 000 000 рублей, передает «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU