В селе Омутинское в 2020 году запустят сухой фонтан
В селе Омутинское в День защиты детей 2020 года откроют новый парк под названием Семейный. Главной его достопримечательностью станет сухой фонтан. Его оборудуют в самом центре нового места отдыха.
Когда-то на месте парка находилась школа №2. Потом этот участок был заброшенным. Сейчас его приводят в порядок. Ведутся подготовительные работы.
- Гидротехническое сооружение будет напоминать то, что расположено на площади 400-летия Тюмени, только меньшего размера, - пояснил заместитель главы Омутинского района, начальник управления по работе с территорией Олег Кузнецов.
В парке оборудуют три площадки. Первая будет развлекательной направленности, рассчитана для дошколят. Вторая будет предусмотрена для детей в возрасте от семи до 14 лет. Третья — детская, спортивная. Каждую площадку планируют выполнить в своем цвете.
Территория парка будет огорожена забором. Для удобства жителей установят скамейки, урны для мусора, наладят освещение.
Как отметил Олег Кузнецов, планируется презентовать новый парк местным жителям к 1 июня 2020 года - ко Дню защиты детей.
Добавим, в сквере Молодежный в с. Омутинское идет строительство скейт-парка. Работы планируют завершить в 2019 году, - сообщает «Тюменская линия».
ИСТОЧНИК KP.RU