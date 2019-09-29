2019-09-29T06:54:33+03:00
Общество

В селе Омутинское в 2020 году запустят сухой фонтан

Он появится в новом парке Семейный
Анна Полякова
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В селе Омутинское в 2020 году запустят сухой фонтан Фото: omutinka.admtyumen.ruВ селе Омутинское в 2020 году запустят сухой фонтан Фото: omutinka.admtyumen.ru
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В селе Омутинское в День защиты детей 2020 года откроют новый парк под названием Семейный. Главной его достопримечательностью станет сухой фонтан. Его оборудуют в самом центре нового места отдыха.

Когда-то на месте парка находилась школа №2. Потом этот участок был заброшенным. Сейчас его приводят в порядок. Ведутся подготовительные работы.

- Гидротехническое сооружение будет напоминать то, что расположено на площади 400-летия Тюмени, только меньшего размера, - пояснил заместитель главы Омутинского района, начальник управления по работе с территорией Олег Кузнецов.

В парке оборудуют три площадки. Первая будет развлекательной направленности, рассчитана для дошколят. Вторая будет предусмотрена для детей в возрасте от семи до 14 лет. Третья — детская, спортивная. Каждую площадку планируют выполнить в своем цвете.

Территория парка будет огорожена забором. Для удобства жителей установят скамейки, урны для мусора, наладят освещение.

Как отметил Олег Кузнецов, планируется презентовать новый парк местным жителям к 1 июня 2020 года - ко Дню защиты детей.

Добавим, в сквере Молодежный в с. Омутинское идет строительство скейт-парка. Работы планируют завершить в 2019 году, - сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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