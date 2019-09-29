2019-09-29T05:03:09+03:00
Общество

Погода в Тюмени 29 сентября: +5 градусов при северо-западном ветре

Вечером возможен кратковременный дождь
Анна Полякова
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Погода в Тюмени 29 сентября: +5 градусов при северо-западном ветреПогода в Тюмени 29 сентября: +5 градусов при северо-западном ветреФото: Анна Полякова
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В воскресенье, 29 сентября, в Тюмени, по прогнозам метеорологов, будет облачно, ожидается +5 градусов, вечером пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Ялуторовске +5 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь, ветер преимущественно северо-западный 5 м/с.

В Заводоуковске +5 градусов, Дождь пройдет в первой половине дня. Северо-западный ветер 6 м/с.

В Тобольске столбик термометра поднимется до +4 градусов. Облачно, утренний снег перейдет в дождь, который будет идти весь день, ветер северо-западный 4 м/с.

В Ишиме воздух прогреется до + 4 градусов, пасмурно, снег с дождем, север-западный ветер будет дуть со скоростью 7 м/с.

По народному календарю считалась, что чем теплее и суше погода в этот день, тем позднее зима наступит. Если день солнечный и погожий, сильных холодов не будет, а зима будет мягкой.

Если 29 сентября плюсовая температура за окном, то холода наступят нескоро. Листья на деревьях пожелтели, но не падают – осень будет долгой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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