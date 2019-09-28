В Тобольске женщина с психиатрическим диагнозом выбросилась из окна
В Тобольске в минувшую среду, 28 сентября, из окна больницы выпала женщина. Очевидцы сообщили, что она разбилась насмерть.
Как сообщает портал «Мегатюмень» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области, погибшей был поставлен психиатрический диагноз. Женщина лечилась из-за того, что уже пыталась покончить жить самоубийством.
Несмотря на наблюдения врачей-специалистов и относительно стабильного психического состояния, женщина всё-таки решилась ещё раз свести счёты с жизнью. Несмотря на экстренную помощь в реанимации, спасти её не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU