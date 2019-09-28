СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-28T13:20:59+03:00

В Тобольске женщина с психиатрическим диагнозом выбросилась из окна. Фото: соцсети

Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось

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В Тобольске в минувшую среду, 28 сентября, из окна больницы выпала женщина. Очевидцы сообщили, что она разбилась насмерть.

Как сообщает портал «Мегатюмень» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области, погибшей был поставлен психиатрический диагноз. Женщина лечилась из-за того, что уже пыталась покончить жить самоубийством.

Несмотря на наблюдения врачей-специалистов и относительно стабильного психического состояния, женщина всё-таки решилась ещё раз свести счёты с жизнью. Несмотря на экстренную помощь в реанимации, спасти её не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU