2019-09-28T11:35:51+03:00
Происшествия

Видео дня: в тюменской исправительной колонии произошёл крупный пожар

Пострадавших нет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Видео дня: в тюменской исправительной колонии произошёл крупный пожар. Фото: ЧС ТюменьВидео дня: в тюменской исправительной колонии произошёл крупный пожар. Фото: ЧС Тюмень
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В Тюмени сегодня, 28 сентября, на улице Авторемонтной произошёл пожар в исправительной колонии №4. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия и рассказали, что горела крыша здания.

Как отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области, обращений за медицинской помощью не было.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 11.36 местного времени. На место происшествия незамедлительно выехали огнеборцы, которые приступили к ликвидации пожара.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Людей не эвакуировали, никто не пострадал. Причины пожара сейчас устанавливаются.

Пожар в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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