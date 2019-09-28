2019-09-28T17:14:49+03:00
Экономика

Тюменские предприятия могут рассчитывать на грантовую поддержку

Конкурс будет объявлен в ближайшее время
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменские предприятия могут рассчитывать на грантовую поддержкуТюменские предприятия могут рассчитывать на грантовую поддержкуФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Тюменским предприятиям предложат грантовую поддержку для внедрения новых информационных решений в управление производственными процессами. Как сообщает «Тюменская область сегодня», конкурс проектов, которые объявят в ближайшее время, пройдёт в рамках программы «Цифровая экономика РФ» и проекта «Цифровые технологии».

Как отметил представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Кирил Насонова, суть проекта заключается в поддержке компаний ШЕ-сектора через внедрение эффективных отечественных ИТ-решений в производственные комплексы. По его словам, на реализацию программы заложено финансирование в размере более 20 млрд рублей, 5 млрд рублей потратят уже в 2019 году.Минимальная стоимость планируемого к внедрению ИТ-продукта должна быть не менее 30 млн рублей.

Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич рассказала, что на первом этапе реализации программы могут откликнуться наиболее крупные предприятия региона. По её словам, они осознают эффективность внедрения цифровых технологий, получив значимый эффект.

- Поддержка рассчитана до 2024 года. Госпрограмма позволит предприятиям сэкономить собственный бюджет на 50 процентов и повысить эффективность производства. Думаю, что и бизнес среднего звена обратит внимание на эти гранты, - отметила Мария Рудзевич.

Подробности о грантовом конкурсе по внедрению ИТ-решений можно узнать на сайте Российского Фонда развития информационных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тоболякам напоминают, что необходимо проходить профилактику рака
На Цветном бульваре в Тюмени пройдёт флешмоб, приуроченный ко Всемирному дню здорового сердца
Тобольский драмтеатр готовит для зрителей немало сюрпризов
В Ялуторовске парень, потерявший зрение, сдал ЕГЭ и пошёл учиться на массажиста
В Тобольске женщина с психиатрическим диагнозом выбросилась из окна
Как стать донором костного мозга в Тюмени
Видео дня: в тюменской исправительной колонии произошёл крупный пожар
В Тюменской области заработал портал местных поставщиков
Тюменский юрист сменил профессию, чтобы учить детей бумажному моделированию
Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов подал рапорт об отставке
Житель Заводоуковска незаконно зарегистрировал в своём доме даму-иностранку
Тюменцы могут увидеть в ночном небе кое-что интересное
Тюменская птицефабрика возводит новый санитарный пропускник
В Тобольске выяснят знатока «Шерлока Холмса»
На улицах Тюмени установили новые запрещающие знаки: смотрим схемы
Погода в Тюмени 28 сентября: пройдёт дождь и мокрый снег
Часть улицы Кузнецова в Тюмени закроют для движения авто
Тюменским школьникам рассказали о важности ИТ-грамотности и о цифровой гигиене
Китайские предприниматели готовы помочь тюменским коллегам развивать бизнес в Поднебесной
Нового главу следственного отдела назначили в Ялуторовске