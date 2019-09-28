Тюменские предприятия могут рассчитывать на грантовую поддержку

СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-28T17:14:49+03:00

Конкурс будет объявлен в ближайшее время

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Тюменским предприятиям предложат грантовую поддержку для внедрения новых информационных решений в управление производственными процессами. Как сообщает «Тюменская область сегодня», конкурс проектов, которые объявят в ближайшее время, пройдёт в рамках программы «Цифровая экономика РФ» и проекта «Цифровые технологии».

Как отметил представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Кирил Насонова, суть проекта заключается в поддержке компаний ШЕ-сектора через внедрение эффективных отечественных ИТ-решений в производственные комплексы. По его словам, на реализацию программы заложено финансирование в размере более 20 млрд рублей, 5 млрд рублей потратят уже в 2019 году.Минимальная стоимость планируемого к внедрению ИТ-продукта должна быть не менее 30 млн рублей.

Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич рассказала, что на первом этапе реализации программы могут откликнуться наиболее крупные предприятия региона. По её словам, они осознают эффективность внедрения цифровых технологий, получив значимый эффект.

- Поддержка рассчитана до 2024 года. Госпрограмма позволит предприятиям сэкономить собственный бюджет на 50 процентов и повысить эффективность производства. Думаю, что и бизнес среднего звена обратит внимание на эти гранты, - отметила Мария Рудзевич.

Подробности о грантовом конкурсе по внедрению ИТ-решений можно узнать на сайте Российского Фонда развития информационных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU