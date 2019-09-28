Тоболякам напоминают, что необходимо проходить профилактику рака

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-28T16:14:34+03:00

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В Тобольской центральной поликлинике Областной больницы №3 в рамках VII Европейской недели профилактики рака головы и шеи работали кабинеты раннего выявления заболеваний. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, участники акции смогли пройти осмотр, направленный на предотвращение онкозаболеваний.

Если у пациента обнаружено подозрение на патологию или заболевание, его направляли на УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов и консультацию с врачом-онкологом. За время акции первичный осмотр прошли 16 мужчин и 19 женщин. 21 человек прошёл УЗИ, 11 – направлены на приём к врачу-онкологу.

По словам врача-нейрохирурга Областной больницы №3 Расула Галайчиева, сегодня качество и доступность диагностики (КТ и МРТ-исследования) увеличивают число выявлений заболеваний.

- Если вы чувствуете, что в голове возникает острая или непредсказуемая боль – это повод обратиться к врачу, особенно если есть также нарушение зрения, слуха, обоняния, глотания, сознания или мышления, - говорит врач.

Тоболяки и жители Тобольского района могут выявить ранние признаки онкозаболеваний совершенно бесплатно в кабинетах, к которым ведёт «зелёная линия здоровьям. А именно: в поликлинике четвёртого микрорайона, 52 и в отделении профилактики по ул. Красноармейская, 4.

ИСТОЧНИК KP.RU