На Цветном бульваре в Тюмени пройдёт флешмоб, приуроченный ко Всемирному дню здорового сердца

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-28T15:08:41+03:00

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Тюменские волонтёры завтра, 29 сентября в 14 часов, организуют флешмоб, приуроченный ко Всемирному дню здорового сердца. Во время мероприятия, которое состоится на Цветном бульваре, студенты-волонтёры раздадут горожанам шарики и памятки с призывом заботиться о своём сердце.

Как отметила волонтёр лиги добровольцев ТюмГУ Евгения Ошуркова, задача праздника – напомнить горожанам о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов мозга и ишемической болезни сердца. По её словам, сердце – важный орган, без которого жизнь невозможна, поэтому заботиться о нём необходимо.

- Лига добровольцев второй год подряд проводит массовый флешмоб. В этом году девиз праздника – «Сердце для жизни», - рассказала она.

Напомним, в прошлом году горожане активно участвовали во флешмобе. Организаторы надеются на такую же отзывчивость людей и в этом году, сообщает "Тюменская линия".

ИСТОЧНИК KP.RU