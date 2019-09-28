Тобольский драмтеатр готовит для зрителей немало сюрпризов

СЕГОДНЯ 14:14 2019-09-28T14:14:53+03:00

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В Тобольском драматическом театре им. Ершова состоится кастинг для горожан в рамках театральной лаборатории. Лучшие непрофессиональные актёры попадут в «реестр» и в будущем смогут выходить на сцену вместе со своими кумирами.

Новый сезон тобольский драмтеатр начал с проекта «Театральные выходные в Тобольском музее». В августе состоялась премьера спектакля «Не всё коту масленица» прямо на природе, в «Посаде сибирских старожилов». Постановку тепло приняли тоболяки, поэтому воодушевлённая труппа и легко и достойно воплотила все намеченные планы.

Скоро тоболяки представят ещё одну премьеру – «Сказку о царе Салтане», работу над которой будет вести питерская команда. В неё вошли режиссёр Пётр Васильев, художник Николай Морозов и хореограф Игорь Григурко. Под Новый год выйдет ещё одна история, однако она пока всех сюрпризов директор Евгений Пономарёв не раскрывает.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», в октябре театральная труппа отправится в Нефтеюганск и Нижневартоск, где представят «Экосказку» и комедию «Слуга двух господ».

ИСТОЧНИК KP.RU