Житель Заводоуковска незаконно зарегистрировал в своём доме даму-иностранку

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-28T09:06:47+03:00

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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В Заводоуковске возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Стара Заимка Заводоуковского района, который подозревается в фиктивной регистрации гражданина РФ по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Заводоуковский» на административном участке вывил факт нарушения миграционного законодательства. В своём доме мужчина незаконно зарегистрировал иностранку, зная при этом, жить она там не будет.

Теперь ему грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU