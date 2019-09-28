В Ялуторовске парень, потерявший зрение, сдал ЕГЭ и пошёл учиться на массажиста

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-28T13:34:30+03:00

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Житель Ялуторовска Сергей Винник, который из-за трагедии в жизни потерял зрение, сдал ЕГЭ. Свои знания он показал в дополнительный период сдачи, который проходил в Тюменской области с 3 по 20 сентября. После девятого класса мальчик поступил в Ялуторовский аграрный колледж, но вскоре лишился зрения сразу на оба глаза. Сергей проходил долгое лечение и реабилитацию и привыкал жить в полной темноте.

По словам парня, он узнал, что в Ялуторовске проводился набор незрячих и слабовидящих студентов в местный филиал Тюменского медколледжа для обучения по специальности «Медицинский массаж». Недолго думая, Сергей решил освоить эту профессию.

- Я обратился в колледж и узнал, что для поступления необходим аттестат о среднем полном общем образовании, а у меня был только аттестат об окончании 9 классов и справка из колледжа об успеваемости за неполные 3 курса обучения, - рассказывает парень.

Несмотря на это, он не отчаялся и самостоятельно подготовился к экзаменам по русскому языку и математике. В сентябре он сдал экзамены и приступил к занятиям в колледже.

- Обучение для меня и моей семьи очень важно, ведь у меня двое маленьких детей. Востребованная специальность позволит мне иметь профессию, работать и содержать семью, быть полезным обществу, - рассказал он.

Как отметил начальник Центра оценки качества образования Тюменской области Сергей Лунев, каждый год в регионе в государственной итоговой аттестации участвуют около 300 выпускников с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU