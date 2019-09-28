Как стать донором костного мозга в Тюмени

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-28T12:23:17+03:00

Рассказываем, что для этого нужно

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Всемирный день донора костного мозга отметили на прошлой неделе во всём мире. День отмечается каждую третью субботу сентября с 2015 года, и тюменцы тоже не остались в стороне от этого события: сотни горожан вступили в Национальный регистр костного мозга.

Пересадка костного мозга или стволовых клеток остаётся последним шансом на выздоровление для больных онкологией, гематологией и других людей с тяжёлыми заболеваниями. Считается, что для нуждающегося в костном мозге реципиента выпадает 1 шанс из 10 тысяч, когда генотип может совпасть. Находят его в Национальном регистре. Чтобы стать его донором, нужно сдать 9 мл крови в тюменской лаборатории «Инвинтро» и медицинском центре «Новамед».

Ко Дню донора запущен флешмоб «Пара слов о костном мозге», в котором могут принять участие и тюменцы. Напишите, нарисуйте, вырежьте или выложите где-нибудь два простых слова: «Костный мозг». Сфотографируйте композицию и разместите в соцсетях с хэштегами #парасловокостноммозге и #кровь5флешмоб.

Как сообщает «Вслух.ру», в качестве дополнения можно добавить ссылку на любой полезный сайт о донорстве костного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU