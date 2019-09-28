В Тюменской области заработал портал местных поставщиков

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-28T11:11:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Портал местных поставщиков, на котором можно познакомиться с потенциальными снабженцами необходимых товаров и услуг, появился в Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, он стал ещё одним проявлением политики развития бизнеса, которую проводит правительство Тюменской области.

Сейчас на портале зарегистрировано 423 поставщика и подрядчика Тюменской области. В числе заказчиков, которые уже осуществляют закупки на электронной торговой площадке, множество предприятий, в т.ч. нефтегазовые. До конца 2019 года планируется привлечь до 20 крупных заказчиков.

Для того, чтобы усовершенствовать работу портала, 3 октября в 11 часов по адресу: ул. Советская, 61 состоится круглый стол по созданию и использованию портала поставщиков. Тюменцы и заказчики смогут ознакомиться с возможностями ресурса и обсудить его развития в будущем.

Зарегистрироваться для участия в круглом столе можно по тел. 8(3452) 42-66-30 или по адресу электронной почты: IsaevaTA@72to.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU