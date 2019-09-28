Тюменский юрист сменил профессию, чтобы учить детей бумажному моделированию

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-28T10:15:30+03:00

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Хобби педагога дополнительного образования из тюменского «Дома Буркова» Дмитрия Налимова – конструирование велобайков – переросло в будущую профессию. Сначала он что-то мастерил своими руками, но потом ему сказали: тебе надо учить детей. Вот и сменил мужчина профессию – с юриста на педагога.

- Я Разработал программу, обучаю детей паперкрафту, созданию объемных фигур из бумаги, стринг-арту (получение изображения с помощью нитей). Недавно мне дети открытку вручили, сами написали: «Дмитрий Васильевич, вы самый лучший преподаватель конструирования». Для меня она дороже любой грамоты! – цитирует Дмитрия портал «Вслух.ру».

Открытка от детей. Фото: https://vk.com/domburkova

Благодаря занятиям, у детей развивается моторика и пространственное воображение. Позднее ребёнок может сам освоить программы для бумажного моделирования и создавать свои модели, стать инженером, архитектором или специалистом по трёхмерной графике.

Отметим, что кроме работы в «Доме Буркова» Дмитрий ведёт кружки в гимназии №1. Частенько бывшего юриста приглашают в школы на бесплатные мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU