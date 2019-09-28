2019-09-28T10:15:30+03:00
Общество

Тюменский юрист сменил профессию, чтобы учить детей бумажному моделированию

Хобби Дмитрия Налимова переросло в профессию
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: https://vk.com/velotmnФото: https://vk.com/velotmn
Изменить размер текста:

Хобби педагога дополнительного образования из тюменского «Дома Буркова» Дмитрия Налимова – конструирование велобайков – переросло в будущую профессию. Сначала он что-то мастерил своими руками, но потом ему сказали: тебе надо учить детей. Вот и сменил мужчина профессию – с юриста на педагога.

- Я Разработал программу, обучаю детей паперкрафту, созданию объемных фигур из бумаги, стринг-арту (получение изображения с помощью нитей). Недавно мне дети открытку вручили, сами написали: «Дмитрий Васильевич, вы самый лучший преподаватель конструирования». Для меня она дороже любой грамоты! – цитирует Дмитрия портал «Вслух.ру».

Открытка от детей. Фото: https://vk.com/domburkova

Открытка от детей. Фото: https://vk.com/domburkova

Благодаря занятиям, у детей развивается моторика и пространственное воображение. Позднее ребёнок может сам освоить программы для бумажного моделирования и создавать свои модели, стать инженером, архитектором или специалистом по трёхмерной графике.

Отметим, что кроме работы в «Доме Буркова» Дмитрий ведёт кружки в гимназии №1. Частенько бывшего юриста приглашают в школы на бесплатные мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Видео дня: в тюменской исправительной колонии произошёл крупный пожар
В Тюменской области заработал портал местных поставщиков
Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов подал рапорт об отставке
Житель Заводоуковска незаконно зарегистрировал в своём доме даму-иностранку
Тюменцы могут увидеть в ночном небе кое-что интересное
Тюменская птицефабрика возводит новый санитарный пропускник
В Тобольске выяснят знатока «Шерлока Холмса»
На улицах Тюмени установили новые запрещающие знаки: смотрим схемы
Погода в Тюмени 28 сентября: пройдёт дождь и мокрый снег
Часть улицы Кузнецова в Тюмени закроют для движения авто
Тюменским школьникам рассказали о важности ИТ-грамотности и о цифровой гигиене
Китайские предприниматели готовы помочь тюменским коллегам развивать бизнес в Поднебесной
Нового главу следственного отдела назначили в Ялуторовске