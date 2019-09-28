2019-09-28T05:06:39+03:00
Авто

На улицах Тюмени установили новые запрещающие знаки: смотрим схемы

Это сделано ради безопасности дорожного движения [схема]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На улицах Тюмени установили новые запрещающие знаки: смотрим схемыНа улицах Тюмени установили новые запрещающие знаки: смотрим схемыФото: Татьяна Коркина
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На улицах Тюмени установили новые запрещающие знаки: «Остановка запрещена», «Фотовидеофиксация», «Работает эвакуатор», «Жилая зона. Территория», «Конец жилой зоны», «Парковка» и «Пешеходный переход». Сделано это ради безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности, затруднённой из-за припаркованного транспорта вдоль проезжей части.

Знаки установлены по следующим адресам:

- по улице Широтной от дома № 134 до дома № 136,

Улица Широтная

Улица Широтная

- на участке от дома № 10 по ул. Народной до дома № 163, к. 1 по ул. Широтной,

Улица Народная и улица Широтная

Улица Народная и улица Широтная

- по ул. Широтной в районе дома № 109-а,

Улица Широтная

Улица Широтная

- на проезде от ул. Широтной до ул. Широтной, 192, к. 3 (МАДОУ д с № 185),

Улица Широтная

Улица Широтная

- по ул. Н. Зелинского на участке от ул. Б. Опрокиднева до ул. Пермякова,

Улица Зелинского

Улица Зелинского

- вдоль проезжей части по ул. Н. Ростовцева от дома № 134, к. 1 до дома № 156, к.1 по ул. Широтной.

Улица Ростовцева

Улица Ростовцева

Как сообщили в управе Восточного административного округа администрации Тюмени, решение принято на заседании территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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