На улицах Тюмени установили новые запрещающие знаки: смотрим схемы
На улицах Тюмени установили новые запрещающие знаки: «Остановка запрещена», «Фотовидеофиксация», «Работает эвакуатор», «Жилая зона. Территория», «Конец жилой зоны», «Парковка» и «Пешеходный переход». Сделано это ради безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности, затруднённой из-за припаркованного транспорта вдоль проезжей части.
Знаки установлены по следующим адресам:
- по улице Широтной от дома № 134 до дома № 136,
Улица Широтная
- на участке от дома № 10 по ул. Народной до дома № 163, к. 1 по ул. Широтной,
Улица Народная и улица Широтная
- по ул. Широтной в районе дома № 109-а,
Улица Широтная
- на проезде от ул. Широтной до ул. Широтной, 192, к. 3 (МАДОУ д с № 185),
Улица Широтная
- по ул. Н. Зелинского на участке от ул. Б. Опрокиднева до ул. Пермякова,
Улица Зелинского
- вдоль проезжей части по ул. Н. Ростовцева от дома № 134, к. 1 до дома № 156, к.1 по ул. Широтной.
Улица Ростовцева
Как сообщили в управе Восточного административного округа администрации Тюмени, решение принято на заседании территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU