2019-09-28T08:49:36+03:00
Наука

Тюменцы могут увидеть в ночном небе кое-что интересное

Правда, для наблюдения нужна ясная погода
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы могут увидеть в ночном небе кое-что интересноеТюменцы могут увидеть в ночном небе кое-что интересноеФото: pixabay.com
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Международную космическую станцию могут наблюдать на небе тюменцы вплоть до 4 октября. По словам астронома-любитель, активиста регионального отделения общероссийской научно-исследовательской общественной организации «Тюмень-Космопоиск» Виталия Угренинова, пролёты станции можно увидеть только при ясной погоде.

Выглядит МКС как яркая звезда, которая пролетает с запада на восток через весь южный горизонт.

- Станция делает один оборот вокруг Земли за 90 минут, поэтому иногда ее можно увидеть на следующем витке, - цитирует Виталия издание «Тюменская линия».

Время пролётов можно посмотреть в таблице. Два пролёта за один вечер можно будет увидеть с 28 по 30 сентября, а также 1 и 3 октября 2019 года. Причём для наблюдения лучше выбирать место с открытым южным горизонтом.

- Если в одни сутки наблюдается два пролета, то наиболее длинным и ярким будет первый, - заключил астроном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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