2019-09-28T07:16:44+03:00
Экономика

Тюменская птицефабрика возводит новый санитарный пропускник

АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская птицефабрика возводит новый санитарный пропускникТюменская птицефабрика возводит новый санитарный пропускникФото: pixabay.com
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Масштабная инвестиционная программа по модернизации и расширению производства ведётся на птицефабрике «ПРОДО Тюменский бройлер». Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области со ссылкой на директора предприятия Оксану Величко, с завершением строительства новых птичников работы на птицефабрике продолжается.

- Мы много внимания уделили современному оснащению. Это прежде всего касается инкубатора, где установлено самое современное оборудование и созданы лучшие условия для роста птицы, - рассказала Оксана Величко.

По её словам, на предприятии ведётся также возведение нового санпропускника, учитывая, что меры санитарного контроля становятся всё более жёсткими. Катастрофические для птицефабрик последствия пренебрежениями санитарными правилами есть и в России, и за рубежом.

- В стадии проекта сейчас находится новый убойно-перерабатывающий комплекс. Так что обновление производства будет продолжено, - отмметила Оксана Величко.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2019 году на птицефабрике возвели три новых птичниками. Благодаря им и ещё трём птичникам, которые построили в прошлом году, птицефабрика нарастила объёмы производства на 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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