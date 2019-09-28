2019-09-28T07:14:51+03:00
Звезды

В Тобольске выяснят знатока «Шерлока Холмса»

Игра будет состоять из нескольких этапов
Светлана БОРИСОВА
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В Тобольске выяснят знатока «Шерлока Холмса»В Тобольске выяснят знатока «Шерлока Холмса»Фото: pixabay.com
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На следующей неделе в Тобольске проведут квиз по книге и сериалу «Шерлок Холмс». Поклонников произведения Артура Конана Дойла ждут 30 сентября в мультицентре «Моя территория», сообщает интернет-портал «Мегатюмень». Желающих ждут в 18:30

Игра будет состоять из нескольких этапов. Чтобы решить задания, участникам нужно будет блеснуть логическим и дедуктивным мышлением. Задания будут связаны с цитатами из повести, видео-нарезками, сюжетами произведения.

По словам организаторов, игра позволит не только выявить насколько современная молодежь погружена в «вечную» историю о Шерлоке Холмсе, но и узнать, как школьники и студенты могут работать в команде.

Вход на квиз «Шерлок» свободный, регистрация на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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