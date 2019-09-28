Погода в Тюмени 28 сентября: пройдёт дождь и мокрый снег

СЕГОДНЯ 04:02 2019-09-28T04:02:05+03:00

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В Тюмени сегодня, 28 сентября, ожидается облачность. Днём и ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, днем в отдельных районах порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 C, днём +3…+8 C.

По народному календарю 28 сентября (15 сентября по старому стилю) – День святого Никиты Готфского. В этот день в деревнях начинали забой гусей, откормленных за это лето. Птицу продавали и угощали ею гостей, причём главным блюдом в этот день был печёный гусь. Этой же птицей угощали водяного, т.к. считали, что именно этот дух охраняет водоплавающих птиц.

По гусям смотрели и погоду. Если птицы летели высоко – значит, весной будет высокое половодье. Если птица стоит над лужей, поджимая одну ногу – значит, будет мороз. Если полощется в воде – будет тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU