2019-09-27T13:56:51+03:00
Общество

Памятник Борису Щербине установили в Тюмени

На торжественную церемонии пришли ветераны нефтегазовой сферы
Вадим Бегун
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Памятник Щербине появился в Тюмени. Фото - Маруся Николаева.Памятник Щербине появился в Тюмени. Фото - Маруся Николаева.
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В Тюмени сегодня, 27 сентября, прошла праздничная церемония открытия памятного знака Герою Социалистического Труда Борису Щербине. Мероприятие посетили не только ветераны нефтегазовой сферы, но и пенсионеры и даже дети.

Памятный знак Борису Щербине установили на бульваре его имени на улице Широтной, 199. Возведением монумента занималась Тюменская домостроительная компания. Открытие приурочено к 100-летию со дня рождения Героя социалистического труда, которое отметят 5 октября.

Стоит отметить, что это не единственное мероприятие в честь Бориса Щербины. В следующую среду, 2 октября, в Спортивном сквере состоится возложение цветов к памятнику Щербины, в доме культуры «Нефтяник» пройдет губернаторский прием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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