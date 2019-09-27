Пьяный омич напал на полицейского на железнодорожном на тюменском вокзале

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-27T11:30:04+03:00

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В Тюмени рассмотрено уголовное дело, заведенное в отношении жителя 32-летнего жителя Омска. Мужчина ударил полицейского в отместку за то, что ему не дали уехать в свой город.

– В июле этого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на платформе железнодорожного вокзала Тюмень, совершил мелкое хулиганство, а позже пытался сесть в поезд до Омска, но ему было отказано. В связи с нарушением общественного порядка к подсудимому подошли сотрудники полиции, но, не желая быть задержанным, мужчина оказал сопротивление, нанеся один удар по лицу стражу правопорядка, – рассказали в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

Суд учел, что омич признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также то, что у него на иждивении находится маленький ребенок, признал подсудимого виновным. Мужчина должен выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU