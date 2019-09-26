В Тюмени пройдёт молодёжный форум инвалидов Урала и Сибири

СЕГОДНЯ 20:03 2019-09-26T20:03:12+03:00

«Интенсив-2019» пройдёт в областной столице с 12 по 17 ноября

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Молодёжный форум инвалидов Урала и Сибири «Интенсив-2019» состоится в Тюмени с 12 по 17 ноября. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, на площадках областной столицы соберутся более сотни самых активных, инициативных и целеустремлённых представителей Урала и Сибири с инвалидностью от 18 до 45 лет.

Участников ждут образовательные программы, мастер-классы, тренинги, интерактивы, семинары и встречи с профессиональными спикерами областного и федерального уровня. Например, на форум приедет председатель всероссийского общества инвалидов, депутат государственной думы Михаил Терентьев. Кроме того, в программе – образовательная программа «От идеи до реализации проекта» от тюменского мультицентра «Моя территория» и инклюзивный интенсив от международного компетентностного центра инклюзивного образования института психологии и педагогики ТюмГУ.

Здесь же, на форуме, пройдут презентации лучших социальных практик победителей грантовых конкурсов. Участников ждёт написание и презентации социальных проектов, посещение культурных площадок Тюмени и масса других интересных мероприятий. В результате появятся новый креативные проекты, а активисты получат интересный опыт и заведут новые знакомства.

Стоит отметить, что проект реализуется на средства гранта президента РФ на развитие гражданского общества, который выиграла в 2019 году Тюменская региональная организация Всероссийского общества инвалидов.

Зарегистрироваться на форум «Интенсив – 2019» можно до 15 октября на сайте форума. Дополнительную информацию можно узнать по телефону (3452) 56-89-40 (доб.5) или по адресу электронной почте: voi72@bk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU