2019-09-26T19:50:50+03:00
Общество

Тюменских восьмиклассников научили решать нестандартные практические задачи

В «Точке кипения – Тюмень» состоялась всероссийская акция «Урок НТИ»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменских восьмиклассников научили решать нестандартные практические задачиТюменских восьмиклассников научили решать нестандартные практические задачи
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На базе пространства коллективной работы «Точка кипения-Тюмень» состоялась всероссийская акция «Урок НТИ» для восьмиклассников школы №48. На занятии ребята учились решать нестандартные практические задачи, работать в трёхмерном редакторе по созданию объектов в виртуальной реальности. Также школьники посмотрели видеоролики о перспективных технологических направлениях. Благодаря таким неформатным сценариям, ребята учатся работать в командах и развивать коммуникативные навыки.

Как отметили в Региональном информационно-образовательном центре, занятия охватывают такие школьные предметы, как информатика, физика, химия, математика, биология и география.

Кроме того, в Центре научного творчества и робототехники (ФабЛаб ТюмГУ) прошёл урок для десятиклассников школы №25. Именно здесь готовят учеников к олимпиаде Национальной технологической инициативы.

Основная задача уроков – показать, как тесно связаны между собой школьная программа и реальная жизнь. Например, невозможно запустить ракету без знания физики, а запустить алгоритм невозможно без информатики и математики.

Урок Национальной технологической инициативы организуется дляразвития научного и практического интереса к сфере информационно-коммуникационных технологий среди школьников и студентов. Эти цели лежат в основе регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в регионе в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» департаментом информатизации Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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