Более 120 килограммов казахстанского мяса «забраковали» на тюменской таможне

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-26T11:16:15+03:00

В Тюмень не пустили крупную партию казахстанских товаров. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.

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В Тюменскою область из Казахстана не пустили большую партию мяса. Ее доставляли из соседнего государства без ветеринарных документов.

Более двенадцати тонн подконтрольных госветнадзору грузов проконтролировали инспекторы регионального управления Россельхознадзора на автодороге Ишим-Петропавловск. Партии продукции следовали автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан.

– По результатам досмотра выявлено около 120 килограммов свинины, говядины и баранины, перевозимых без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность в ветеринарно-санитарном отношении. Согласно требованиям, вся ввезенная с нарушениями продукция возвращена в Республику Казахстан, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, добавив, что перевозчики были привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU