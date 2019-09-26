Пыталась скандалить: приставы остановили тюменку с восьмимиллионным долгом

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-26T09:54:44+03:00

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В Тюмени прошел очередной рейд судебных приставов совместно с сотрудниками ДПС. Без происшествий не обошлось: одна из должниц попыталась раздуть скандал.

– В ходе рейда, который проходил на улице Республики, «Фольксваген-Гольф» увезли на штраф стоянку за восьмимиллионный долг по различным кредитам тюменки, которая пыталась скандалить на «неправомерные действия приставов». Другая женщина на месте оплатила 30-тысячный штраф за своего приятеля, который получил его за езду в нетрезвом состоянии. Были остановлены и алиментщики. Так мужчина, который забыл о штрафе, оплатил на месте две тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Там также сообщили, что в ходе рейда был задержан водитель «ВАЗ-2105», который не смог предъявить своих документов. Испуганный 18-летний юноша не имел водительского удостоверения. Его «пятерку» эвакуировали, выдадут автомобиль только владельцу после оплаты штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU