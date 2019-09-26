Одолжила у знакомых, взяла кредит: доверчивая тюменка несколько раз переводила мошеннику деньги

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-26T07:00:25+03:00

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В ялуторовскую полицию обратилась 72-летняя местная жительница. Пожилая женщина потребовала найти мошенников, которые «развели» ее на крупную сумму денег, а именно 79 тысяч рублей.

– Потерпевшая пояснила, что ей позвонил неизвестный и представился специалистом по выявлению мошеннических действий. Он спросил, не заказывала ли она товары онлайн и нет ли у нее претензий по качеству. Так получилось, что пенсионерка как раз несколько месяцев назад на одном из сайтов приобрела постельное белье на одном из сайтов плохого качества. «Специалист» успокоил женщину, пообещав, что ей будет выплачена компенсация 140 тысяч рублей, однако для начала следует оплатить страховку – 32 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Потерпевшая одолжила деньги у знакомых и сделала перевод, однако мошенник запросил еще 47 тысяч. Доверчивой тюменке на этот раз пришлось взять кредит. Следующие 45 тысяч рублей запрошенные специалистом женщина попыталась одолжить у сына, но тот догадался, что его мать «разводят» мошенники. Сейчас их личности устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU