Ташкентские фрукты и овощи уничтожены в печи тюменского аэропорта

СЕГОДНЯ 15:45 2019-09-25T15:45:16+03:00

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В Тюмени выявлены нарушения законодательства о карантине растений. Так, граждане Узбекистана пытались провезти в областной центр подкарантинную продукцию.

В двух случаях были установлены факты ввоза подкарантинной продукции без фитосанитарных сертификатов общим весом 11,5 килограммов – это свежие груши, виноград, сушеные абрикосы, короткозерный рис и сушеный виноград. При этом ввоз свежих овощей, фруктов, сухофруктов и орехов в ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию, разрешен без фитосанитарных сертификатов только, если общий вес указанной продукции не превышает пяти килограммов.

По информации пресс-службы управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, в отношении нарушителей возбуждены административные дела. Изъятую продукцию сожгли в специальной печи аэропорта «Рощино».

ИСТОЧНИК KP.RU